Американский блогер против Усика - бой намечен на 2026 год

Александр Усик в 2026 году может провести бой по правилам ММА.

Соперником будет блогер Джейк Пол, который победил Майка Тайсона в профессиональном боксерском поединке 15 ноября 2024 года на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас.

Бой тогда длился 8 раундов по две минуты каждый и завершился единогласным решением судей в пользу Пола со счетом 80:72, 79:73 и 79:73.

Переговоры о бое Усика с американским блогером уже идут.

Промоутер Джейка Пола Накис Бидарян подтвердил, что рассматривается возможность боя между Усиком и Полом именно по правилам ММА, и стороны стремятся провести этот бой в следующем году.