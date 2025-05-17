Лиманское, Торецкое, Покровское, Краматорское и Новопавловское направления наиболее подвержены вражеским атакам

Российская армия провела 81 штурм позиций сил обороны. Больше всего от враждебной активности страдают Донецкие направления, говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

На Лиманском направлении армия страны-агрессора совершила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина.

Сейчас идут три боестолкновения.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино. Три из четырех атак подразделения Сил обороны отбили, идет бой.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

Две атаки продолжаются, 8 штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении оккупанты предприняли 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблуневка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергеевка, Троицкое и Андреевка.

Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 17 атак, 5 боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 9 штурмовых атак вражеских войск. Еще 3 боестолкновения до сих пор продолжаются.

Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Богатыря, Вольного Поля, Ривнополья, Новополья и Зеленого Поля. Авиаудары пришлись на Темировку и Новополье.