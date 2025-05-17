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Главное за день: Порт Мариуполя под контролем фирмы, связанной с армией РФ. Бывшего пленного судят за сотрудничество с оккупантами

17 мая 2025, 23:00

Главное за день: Порт Мариуполя под контролем фирмы, связанной с армией РФ. Бывшего пленного судят за сотрудничество с оккупантами

Политика

Госсекретарь США Рубио разговаривал с главой МИД России Лавровым. По данным российского министерства, Вашингтон готов и дальше участвовать в мирном процессе. В РФ также заявили, что инициатива звонка принадлежала США.

Общество

Порт в Мариуполе контролирует компания, связанная с учредителями предприятия по производству беспилотников для армии РФ. В 2022 году она стала резидентом Военного инновационного комплекса «Эра» — проекта Минобороны РФ по разработке новейшего вооружения.

Масштабный обмен пленными между Украиной и Россией в формате «1000 на 1000» может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Освобожденного из плена морского пехотинца Максима Бобылева судят за сотрудничество с российскими оккупантами. Его обвиняют в том, что сам, находясь в неволе, он сотрудничал с администрацией Горловской колонии, участвовал в избиениях и унижениях других военнопленных. Против него свидетельствуют десятки людей, однако он своей вины не признает.

Боевые действия

За сутки армия РФ 18 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области, два человека погибли, девять ранены. С линии фронта эвакуирован 181 человек, в том числе 38 детей.

Дроны СБУ поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ возле Перевального в Крыму. Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.Также есть информация о находившихся на военном составе погибших российских военных.

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