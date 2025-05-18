Атака беспилотников: пострадали Донетчина, Киевщина, Днепропетровщина

В ночь на 18 мая Россия запустила по Украине 273 беспилотника, сообщают Силы обороны Украины.

Из них сбили 88, ещё 128 оказались имитаторами — 60 дронов нашли свои цели.

Основной удар приняла Киевская область. Сообщается о прилете на Фастовский комбикормовый завод, а также о падении обломков на Обуховский Голосеевский районы. Есть жертвы. Сообщается также об атаке на Васильков.

В Донецкой области агрессор применил авиаудары по Куртевке, Константиновке, Билецкому, Яблоневке, Новополю.

В Днепропетровской области удар пришелся по Березовому.

Ранее сообщалось о росте атак российских беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом.