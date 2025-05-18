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ЕС не говорит о размещении войск в Украине — Мерц

18 мая 2025, 09:58

ЕС не говорит о размещении войск в Украине — Мерц

ЕС не говорит о размещении войск в Украине — Мерц

Усилия ЕС сейчас направлены на достижение прекращения огня в Украине, а не на отправку туда войск.

Об этом, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в субботу, 17 мая, на совместной пресс-конференции в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пишет немецкое издание DW.

По словам Мерца, следующим шагом должно стать прояснение формата мирных переговоров.

«Мы хотим, чтобы прекратилось оружие, прекратились убийства... Это те вопросы, которые мы сейчас решаем, и никакие другие», — заявил немецкий политик.

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