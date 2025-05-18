Донецкая область: Константиновская громада под постоянными ударами

Константиновская громада находится в зоне проведения активных боевых действий. Двое истекших суток ее населенные подвергалась вражеским обстрелам.

Руководитель Константиновской МВА Сергей Горбунов сообщил, что 17 и 18 мая Константиновка и ряд сел находились под плотным огнем и атаками дронов российских оккупантов.

На сегодня наблюдаются перебои с водо- и электроснабжением.

В результате трех авиаударов по Константиновке 17 мая были повреждены 6 частных домов и один многоквартирный.

Также по Новодмитровскому району пришелся один удар. Поврежден магазин.

Вчера, 18 мая, в результате вражеского обстрела Константиновки, был поврежден фасад частного дома.

На протяжении суток под плотными обстрелами и дроновыми атаками находились села Белая Гора, Дилеевка, Александро Шультино, Нелиповка, Иванополье, Предтечино, Ступочки, Веролюбовка, Новодмитровка, Белокузьминовка, Стенки, Майское, Новомарково, Попасное, Подольское, Федоровка. Попадали уже по ранее разрушенным объектам и открытым территориям.

В районах громады, где отсутствует водоснабжение, есть доступ к 7 резервуарам с технической водой.

Для жителей Новоселовки и Сантуриновки организованы места для набора воды. В Константиновке работают 12 скважин для набора воды.

В Константиновской громаде продолжается обязательная эвакуация людей.