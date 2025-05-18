В Покровском районе уничтожен уникальный храм, построенный в XIX веке

В селе Новотроицкое в результате российских обстрелов уничтожен памятник деревянного церковного зодчества — Свято-Вознесенский храм. Об этом сообщил отдел культуры Покровского городского совета.

Это была единственная деревянная церковь на каменном фундаменте в Покровском районе Донецкой области.

Построенная в 1893 году, она сохраняла первозданный вид до наших дней.

В первой половине ХХ века храм пытались переделать под клуб, но верующие не позволили осквернить святыню.

Весной 2025 года уникальный памятник спасти не удалось.

При этом российские оккупанты усиливают сталинофилию на захваченных территориях. Устанавливают памятники самому злостному гонителю православной веры.