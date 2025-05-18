На Луганщине людям не продают лекарств

Во временно оккупированном Северодонецке жители не могут приобрести лекарств. А тренеров для ДЮСШ ищут в российской глубинке. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация.

«Врачам в Северодонецке оккупанты не донесли приказ о выписке рецептов практически на все лекарства. В то же время в городских аптеках свободная продажа медикаментов уже прекращена с начала мая. Местные жители оказались в ситуации — ни таблеток приобрести, ни рецепта получить», – отмечают в Луганской ОГА.

На спортсменов распространили программу «Земский тренер». Кандидатов ищут в отдаленных районах РФ, предлагая переехать на Луганщину, получить стимулирующие выплаты и тренировать местных детей.



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