Из оккупации удалось вернуть 19-летнюю девушку

Со временно оккупированной территории была спасена девушка, которая три года не видела своих родных. Об этом сообщается в официальном тг-канале руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Операция по ее возвращению прошла в рамках государственных инициатив Президента Украины «Верните детей» UA.

Три года, оторванная от своей семьи, 19-летняя девушка жила в городе под обстрелами, с разрушенной инфраструктурой, без воды и электричества.

Она неоднократно пыталась вырваться самостоятельно, но только благодаря совместным усилиям украинских и международных организаций, а также партнерских инициатив, ей удалось вернуться домой, где она в безопасности.

Девушка планирует вернуться к учебе и построить новую жизнь