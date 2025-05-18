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На Курщине сгорел дом главы района. У нем жили офицеры

18 мая 2025, 17:28

На Курщине сгорел дом главы района. У нем жили офицеры

На Курщине сгорел дом главы района. У нем жили офицеры

Во время атаки беспилотников на поселок Глушково Курской области сгорел дом главы Глушковского района Павла Золотарева.

Об этом сообщает телеграм-канал «Пепел».

Сообщается, что в доме чиновника на Пролетарской улице жили российские офицеры — Золотарев якобы разрешил им остаться там, чтобы здание не разграбили рядовые военные, мародерствующие в домах местных жителей.

Также военные могли охранять от грабителей бизнес, связанный с семьей главы района.

Жена чиновника Екатерина Золотарева, по информации из открытых реестров, является учредителем четырех компаний, связанных с агробизнесом, охотой и торговлей сельхозтехникой в Глушковском и Хомутовском районах.

Брат главы района Алексей Золотарев — владелец агрохолдинга «Псельское», одного из крупнейших в регионе. Большая часть его активов расположена в Беловском районе.

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