Путин уверен, что скоро захватит целиком четыре области Украины — Bloomberg

Лидер Кремля Владимир Путин. Фото: ТАСС

Глава Кремля Владимир Путин уверен, что российские войска смогут до конца 2025 года прорвать оборону Украины и взять под полный контроль четыре региона на востоке Украины, на которые претендует Россия.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с позицией Путина.

Издание отмечает, что несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, Путин готов к затяжной войне, если это потребуется для достижения его целей и он оптимистично смотрит на перспективу дальнейших санкций со стороны США, рассказали два других источника, близких к Кремлю.

Старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри считает маловероятным, что Россия сможет до конца года взять под свой контроль четыре региона на востоке Украины.

Этот скептицизм разделяет собеседник Bloomberg, близкий к Минобороны РФ. По его словам, из-за украинских дронов крупномасштабные наступательные операции войск РФ стали дорогостоящими и неэффективными.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует позвонить президенту России Владимиру Путину в понедельник, 19 мая 2025 года, в 10:00 утра по Вашингтонскому времени (17:00 по Москве). Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social. Тема разговора будет касаться прекращения кровопролития и поиска путей остановки войны между Россией и Украиной.