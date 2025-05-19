В РФ не смогли запустить «Ярс»: запуск не состоялся — Defense Express

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты РФ. Фото: кадр из видео

В России не смогли осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс». Об этом сообщает Defense Express.



По данным издания, планировавшийся в ночь на 19 мая запуск из Свердловской области, рядом с населенным пунктом Свободный, не состоялся. Именно там базируется 433-й полк 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения РФ.

Обычно полет ракеты на Камчатский полигон Кура можно было бы наблюдать на значительной территории от Ханты-Мансийска до Магадана. Однако ни фото, ни видео с места событий не было опубликовано.



Причины отмены запуска остаются неизвестными. В 2023 году Россия уже дважды не смогла штатно провести пуски ракет «Ярс», которые сбивались с курса.

Напомним, российские войска запустили утром 6 февраля вторую баллистическую ракету «Орешник», предположительно, по Киеву, но она не достигла цели.