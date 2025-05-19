Экипаж МиГ-29 ВСУ уничтожил штаб оккупантов в Новой Каховке

Удар по оккупантам в Новой Каховке. Фото: кадр из видео

Экипаж МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ уничтожил штаб российских военных в оккупированной Новой Каховке с помощью высокоточных боеприпасов AASM HAMMER. Об этом сообщили пилоты в своем блоге «Соняшник».



Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники противника, артиллерийскую установку, два пункта управления и еще одну важную цель.

Ранее МиГ-29 Воздушных Сил Украины нанес авиаудар по штурмовым группам российских оккупантов, которые скрывались в руинах дома.