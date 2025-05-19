Трамп хочет обсудить с Путиным прекращение войны в Украине — BILD

Трамп и Путин.

Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение войны в Украине. Об этом сообщает немецкое издание BILD.



Трамп заявил, что хочет поговорить о прекращении «бойни» и после разговора с Путиным планирует обсудить ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским и партнёрами по НАТО.



На этом фоне США и Европа усиливают давление на Кремль. По данным британского агентства PA, лидеры Великобритании, США, Германии, Франции и Италии обсудили возможность санкций против России в случае игнорирования призывов к миру.



В разговоре участвовали канцлер Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Напомним, европейские лидеры намерены усилить санкционное давление на Россию после того, как Владимир Путин проигнорировал запланированные переговоры с Украиной в Турции.