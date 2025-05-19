15 лет тюрьмы за измену: экс-военный из Сумщины воевал за РФ

Обвинённый в госизмене. Фото: ГБР

Суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего военнослужащего из Сумской области за государственную измену. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



По данным ГБР, в 2019 году мужчина с семьей переехал в Белгород и получил российское гражданство. После начала полномасштабного вторжения он добровольно вступил в армию РФ и участвовал в боевых действиях против Украины.



В сентябре 2022 года его взяли в плен украинские военные во время боев возле села Червонопоповка на Луганщине. Впоследствии предателя обменяли на украинских пленных.



Суд признал его виновным в госизмене и назначил 15 лет заключения.

Ранее в Донецкой области был задержан бывший украинский военный, обвиняемый в государственной измене.