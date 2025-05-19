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Армия РФ 14 раз за сутки обстреляла населенные пункты Донецкой области — ОВА

19 мая 2025, 13:37

Армия РФ 14 раз за сутки обстреляла населенные пункты Донецкой области — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 18 мая. Фото: ОВА Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 18 мая. Фото: ОВА

В течение минувших суток российские оккупационные войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 19 мая сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Доброполье повреждено предприятие, в Родинском — дом.

Краматорский район. В Лимане повреждено админздание, гараж и авто. В Ильиновке ранены 2 человека, повреждены 4 дома и линия электропередач. В Константиновке поврежден частный дом.

Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.

С линии фронта эвакуированы 58 человек, в том числе 4 ребенка, отметил начальник ОВА.  

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