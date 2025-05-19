Пушилин заявил, что разрушенные районы Донецкой области можно не отстраивать, а показывать туристам

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Фото: ТАСС

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин считает, что разрушенные районы оккупированной части Донецкой области можно не отстраивать, а показывать туристам.

Об этом Пушилин объявил 16 мая на форуме «Россия — Исламский мир» в Казани, передает ТАСС.

Оккупационные власти «ДНР» рассматривают возможность «консервации» целых кварталов для «сохранения памяти о трагических последствиях атак ВСУ».

Такие кварталы Пушилин хочет показывать «туристам».

«У многих на слуху все, что связано, в том числе и с героическими населенными пунктами, конечно, это будет вызывать и в последующем внимание у туристов, чтобы посмотреть, что такое Авдеевка, что такое Угледар, что такое Артемовск, ранее Бахмут, и прочие населенные пункты. Можно <...> целый квартал, просто консервировать, чтобы было понятно, с чем сталкивались люди на разных этапах», передает его слова ТАСС.

Где будут жить жители разрушенных кварталов, «глава ДНР» не уточнил.

Тысячи жителей Мариуполя так и не дождались обещанного восстановления своих домов.