Армия РФ ударила по Константиновке, Лиману и Северску: есть погибшая и раненые

Последствия обстрела Лимана. Фото: Донецкая областная прокуратура

Утром 19 мая российская армия из ствольной артиллерии обстреляла город Северск в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Боеприпас попал в дом, в котором проживала 86-летняя пенсионерка. Она погибла.



Кроме того, под прицел войск России попал город Лиман на Донетчине. В зоне поражения оказался гражданский автомобиль. Минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили 56-летний водитель и пассажирка 52 лет. Тип вооружения устанавливается.



Еще один гражданский 66 лет ранен в городе Константиновка Донецкой области. Оккупанты нанесли по городу артиллерийский удар. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и контузию. В момент атаки он находился дома.



В городах повреждены дома и автомобиль.

Напомним, что 19 мая россияне ударили по городу Краматорск на Донетчине, в результате чего два человека получили ранения.