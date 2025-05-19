Россия за неделю потеряла почти 6000 солдат на Донбассе и Харьковщине – ВСУ

На Восточном направлении с 12 по 19 мая российская армия потеряла 5877 солдат, еще 32 – были взяты в плен. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.
Согласно предоставленным «Новостям Донбасса» данным потери оккупантов в технике следующие:
«На пути воплощению планов оккупантов стоят наши несгибаемые воины, которые в чрезвычайно сложных условиях наносят врагу невосполнимые потери в живой силе и технике, уничтожают его на земле, воде и в воздухе», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».
Напомним, что Россия потеряла десятки тысяч военных в боях за город Торецк Донецкой области.