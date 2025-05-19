Россия за неделю потеряла почти 6000 солдат на Донбассе и Харьковщине – ВСУ

Уничтоженная российская техника. Фото: «Гострі картузи»

На Восточном направлении с 12 по 19 мая российская армия потеряла 5877 солдат, еще 32 – были взяты в плен. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.



Согласно предоставленным «Новостям Донбасса» данным потери оккупантов в технике следующие:

танки – 31;

вертолеты – 1;

боевые бронемашины – 75;

реактивные системы залпового огня – 4;

тяжелые огнеметные системы – 2;

пушки и минометы – 202;

противотанковые средства – 3;

средства РЭБ – 45;

средства ПВО – 2;

автомобильная техника – 654;

специальная техника – 299;

пункты управления БПЛА – 106;

укрытия – 1104;

склады боеприпасов – 23;

склады ГСМ – 11.

«На пути воплощению планов оккупантов стоят наши несгибаемые воины, которые в чрезвычайно сложных условиях наносят врагу невосполнимые потери в живой силе и технике, уничтожают его на земле, воде и в воздухе», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что Россия потеряла десятки тысяч военных в боях за город Торецк Донецкой области.