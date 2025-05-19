ВСУ с начала 2025 года уничтожили более 30 танковых батальонов российских войск на востоке Украины – «Хортица»

Уничтоженный танк российской армии. Фото: ОСГВ «Хортица»

На востоке Украины с 1 января по 19 мая потери российской армии в танках составляют – 989 машин. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.



По его словам, в мае оккупанты потеряли 86 танков.



«За январь потери составили 178 единиц, февраль – 294, март – 234, апрель – 197. Для примера: танковый батальон в российской армии насчитывает 31 танк. За неполных пять месяцев текущего года наши защитники вывели из строя условно 31 полноценный танковый батальон оккупантов», – рассказал Волошин.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что с 1 января по 19 мая россияне также потеряли 1825 бронемашин, а с начала месяца – 141.



«За январь потери составили 459 единиц, февраль – 427, март – 449, апрель – 342. Потери российской армии в Восточной операционной зоне являются самыми большими по всей линии фронта. Потери каждый день большие – где-то около 80-85% потерь среди живой силы и техники враг как раз несет в нашей операционной зоне», – добавил он.

Напомним, что Россия за неделю потеряла почти 6000 солдат на Донбассе и Харьковщине.