Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Трамп провел телефонный разговор с Путиным: детали

19 мая 2025, 20:13

Трамп провел телефонный разговор с Путиным: детали

Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: коллаж «Новости Донбасса» Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: коллаж «Новости Донбасса»

19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом во время общения с российскими СМИ в Сочи сообщил сам Путин.

По его словам, разговор длился более двух часов.

«Россия выступает за мирное урегулирование. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом насчет будущего мирного договора с определением ряда позиций таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Мы в целом на правильном пути. Вопрос в том, чтобы российская и украинская стороны проявили стремление к миру и нашли те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – заявил глава Кремля.

Обновлено 20:50. Трамп после разговора с Путиным заявил, что «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны».

«Условия для этого будут согласованы двумя сторонами, как это только возможно, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать. Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с США, когда эта катастрофическая «кровавая баня» закончится – и я согласен. У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен. Аналогично Украина может стать большим бенефициаром в сфере торговли, в процессе восстановления своей страны. Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно», – утверждает президент США.

Он сказал, что проинформировал о результатах разговора с Путиным президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

Напомним, что Трамп во время этого телефонного разговора хотел обсудить с Путиным прекращение войны в Украине.

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Дональд Трамп
Прочее
Война Переговоры Разговор прекращение огня Мирный договор
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:07
ВСУ ликвидировали воевавшего на стороне оккупантов боксера из Донецка: раньше он соревновался с Усиком и Ломаченко
15:17
Пушилин заявил, что разрушенные районы Донецкой области можно не отстраивать, а показывать туристам
13:30
В Донецке мужчин до 50 лет заносят в списки для комендатуры
12:57
В оккупированном Крыму в результате атаки уничтожен склад с боеприпасами и четыре помещения ВС РФ
11:30
Экипаж МиГ-29 ВСУ уничтожил штаб оккупантов в Новой Каховке
10:32
СБУ уничтожила РЛС и склады РФ на газовых платформах в Черном море
14:08
На Луганщине людям не продают лекарств
12:52
В Бердянске найдено тело девочки
12:05
В Донецке дрон влетел в дерево — повреждена больница
23:00
Главное за день: Порт Мариуполя под контролем фирмы, связанной с армией РФ. Бывшего пленного судят за сотрудничество с оккупантами
14:15
Порт в Мариуполе контролирует компания, связанная с производителями беспилотников для армии РФ
13:56
Крым, четыре области и никаких претензий на репарации — «хотелки» Кремля
23:00
Главное за день: Украина и РФ договорились об обмене пленными. Взрывы и пожар на военном складе в Крыму
20:37
Вода из шахт — жители Макеевки негодуют на качество воды
17:06
Обострение сталинофилии — «твердая рука» появилась на Таганке
15:14
Россия будет производить беспилотники на заводе в оккупированном Луганске. Что известно
14:09
Журналисты посчитали сколько памятников Сталину на оккупированных территориях
11:55
Полутонная российская авиабомба упала во двор дома в оккупированном селе Донецкой области
11:46
В Перевальном обнаружены десятки погибших оккупантов — «АТЕШ»
23:08
Главное за день: Украина исключает компромисс по Крыму. В Херсоне разрушен зооприют, пострадали животные
все новости
21:17
«Ювелирная работа пилотов»: ВСУ выследили и уничтожили российские танки в укрытии на Торецком направлении
20:13
Трамп провел телефонный разговор с Путиным: детали
19:01
ВСУ с начала 2025 года уничтожили более 30 танковых батальонов российских войск на востоке Украины – «Хортица»
18:34
Российская армия продвинулась вблизи трассы «Покровск-Константиновка» – DeepState
17:58
Россия за неделю потеряла почти 6000 солдат на Донбассе и Харьковщине – ВСУ
17:07
ВСУ ликвидировали воевавшего на стороне оккупантов боксера из Донецка: раньше он соревновался с Усиком и Ломаченко
16:43
Армия РФ ударила по Константиновке, Лиману и Северску: есть погибшая и раненые
15:17
Пушилин заявил, что разрушенные районы Донецкой области можно не отстраивать, а показывать туристам
14:27
Два человека пострадали в результате российского обстрела Краматорска днем 19 мая — ГВА
13:37
Армия РФ 14 раз за сутки обстреляла населенные пункты Донецкой области — ОВА
13:30
В Донецке мужчин до 50 лет заносят в списки для комендатуры
13:00
Оккупанты обстреляли Херсон: погибла женщина, трое раненых
12:57
В оккупированном Крыму в результате атаки уничтожен склад с боеприпасами и четыре помещения ВС РФ
12:40
Войска РФ обстреляли Краматорск: удар пришелся на частный сектор
12:35
15 лет тюрьмы за измену: экс-военный из Сумщины воевал за РФ
11:50
Трамп хочет обсудить с Путиным прекращение войны в Украине — BILD
11:30
Экипаж МиГ-29 ВСУ уничтожил штаб оккупантов в Новой Каховке
11:10
В РФ не смогли запустить «Ярс»: запуск не состоялся — Defense Express
10:56
Путин уверен, что скоро захватит целиком четыре области Украины — Bloomberg
10:33
Украинские военные ликвидировали одного из самых известных российских снайперов
все новости
ВИДЕО
Российский танк в укрытии на Торецком направлении. Фото: кадр из видео «Ювелирная работа пилотов»: ВСУ выследили и уничтожили российские танки в укрытии на Торецком направлении
19 мая, 21:17
Результат артобстрела Херсона. Фото: кадр из видео Оккупанты обстреляли Херсон: погибла женщина, трое раненых
19 мая, 13:00
Удар по оккупантам в Новой Каховке. Фото: кадр из видео Экипаж МиГ-29 ВСУ уничтожил штаб оккупантов в Новой Каховке
19 мая, 11:30
Удар дронов СБУ. Фото: кадр из видео СБУ уничтожила РЛС и склады РФ на газовых платформах в Черном море
19 мая, 10:32
Российский удар полностью уничтожил дом в Ильиновке Донецкой области вечером 18 мая. Фото: Типичная Константиновка Из-под завалов разрушенного дома в Ильиновке удалось достать живыми двух человек и щенка
19 мая, 08:58
МиГ-29 ВСУ нанес удар по дому с оккупантами. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ уничтожил штурмовые группы РФ в руинах дома
16 мая, 18:15

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор