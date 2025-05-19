Трамп провел телефонный разговор с Путиным: детали

Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: коллаж «Новости Донбасса»

19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом во время общения с российскими СМИ в Сочи сообщил сам Путин.



По его словам, разговор длился более двух часов.



«Россия выступает за мирное урегулирование. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом насчет будущего мирного договора с определением ряда позиций таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Мы в целом на правильном пути. Вопрос в том, чтобы российская и украинская стороны проявили стремление к миру и нашли те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – заявил глава Кремля.



Обновлено 20:50. Трамп после разговора с Путиным заявил, что «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны».



«Условия для этого будут согласованы двумя сторонами, как это только возможно, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать. Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с США, когда эта катастрофическая «кровавая баня» закончится – и я согласен. У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен. Аналогично Украина может стать большим бенефициаром в сфере торговли, в процессе восстановления своей страны. Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно», – утверждает президент США.



Он сказал, что проинформировал о результатах разговора с Путиным президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

Напомним, что Трамп во время этого телефонного разговора хотел обсудить с Путиным прекращение войны в Украине.