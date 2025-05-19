Главное за день: Трамп и Путин обсудили перемирие. Пушилин предлагает не восстанавливать Донбасс, а показывать туристам

Политика



Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Трампа, «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны».



По словам Путина, РФ готова работать над меморандумом, включающим, в частности, прекращение огня. Также он заявил, что Украина и Россия должны найти компромиссы, которые будут устраивать обе стороны.



Владимир Зеленский провел два телефонных разговора в разных форматах с Дональдом Трампом. Во время первого разговора Зеленский говорил о прекращении огня. Во время второго звонка к телефонному разговору Зеленского и Трампа присоединились некоторые европейские лидеры. По словам Зеленского, российская сторона вроде бы хочет направить Украине меморандум, в котором заложит основные принципы прекращения огня.



Глава Кремля Владимир Путин уверен, что российские войска смогут до конца 2025 года прорвать оборону Украины и взять под полный контроль четыре региона на востоке Украины, на которые претендует Россия. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с позицией Путина.



Общество



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин считает, что разрушенные районы оккупированной части Донецкой области можно не отстраивать, а показывать туристам.



В медучреждения Донецка поступила новая инструкция: мужчин до 50 лет просят заносить в отдельные списки и передавать их данные в военную комендатуру. Об этом сообщает канал сопротивления «Жовта Стрічка».



Боевые действия



В результате обстрела Ильиновка Донецкой области ранены два человека, разрушен дом. Армия РФ ударила по Константиновке, Лиману и Северску, один человек погиб, еще трое ранены. Два человека пострадали в результате российского обстрела Краматорска днем. Один человек погиб, еще трое ранены в Херсоне.



Склад с боеприпасами и четыре помещения уничтожены в результате атаки на 126-ую бригаду береговой обороны в Перевальном в оккупированном Крыму 16 мая.