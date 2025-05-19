Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ отбросили российские войска за дорогу и контролируют село Богатырь на Донетчине – «Хортица»

19 мая 2025, 22:51

ВСУ отбросили российские войска за дорогу и контролируют село Богатырь на Донетчине – «Хортица»

Ситуация в селе Богатырь на Донетчине. Фото: карта DeepState Ситуация в селе Богатырь на Донетчине. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины отбросили российские войска из села Богатырь Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов, передает «Суспільне».

По его словам, там дорога проходит на юг от села.

«Вот за эту дорогу россиян просто отбросили. Контроль над селом за украинскими бойцами. Мне кажется, что россияне продвигались на запад в сторону границы с Днепропетровской областью. Однако о взятии Богатыря сейчас речь не идет. Они очень пытались, у них там сосредоточено большое количество сил и средств, но оно там давно сосредоточено. Они там давно бьются и давно теряют большое количество личного состава и технического ресурса», – рассказал Трегубов.

Напомним, что Россия за неделю потеряла почти 6000 солдат на Донбассе и Харьковщине.

ТЕГИ

Люди
Виктор Трегубов
Места
Богатырь Днепропетровская область
Организации
Всу Армин Лашет
Прочее
Дорога Война Контроль Граница ситуация на фронте
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Трамп и Путин обсудили перемирие. Пушилин предлагает не восстанавливать Донбасс, а показывать туристам
17:07
ВСУ ликвидировали воевавшего на стороне оккупантов боксера из Донецка: раньше он соревновался с Усиком и Ломаченко
15:17
Пушилин заявил, что разрушенные районы Донецкой области можно не отстраивать, а показывать туристам
13:30
В Донецке мужчин до 50 лет заносят в списки для комендатуры
12:57
В оккупированном Крыму в результате атаки уничтожен склад с боеприпасами и четыре помещения ВС РФ
11:30
Экипаж МиГ-29 ВСУ уничтожил штаб оккупантов в Новой Каховке
10:32
СБУ уничтожила РЛС и склады РФ на газовых платформах в Черном море
14:08
На Луганщине людям не продают лекарств
12:52
В Бердянске найдено тело девочки
12:05
В Донецке дрон влетел в дерево — повреждена больница
23:00
Главное за день: Порт Мариуполя под контролем фирмы, связанной с армией РФ. Бывшего пленного судят за сотрудничество с оккупантами
14:15
Порт в Мариуполе контролирует компания, связанная с производителями беспилотников для армии РФ
13:56
Крым, четыре области и никаких претензий на репарации — «хотелки» Кремля
23:00
Главное за день: Украина и РФ договорились об обмене пленными. Взрывы и пожар на военном складе в Крыму
20:37
Вода из шахт — жители Макеевки негодуют на качество воды
17:06
Обострение сталинофилии — «твердая рука» появилась на Таганке
15:14
Россия будет производить беспилотники на заводе в оккупированном Луганске. Что известно
14:09
Журналисты посчитали сколько памятников Сталину на оккупированных территориях
11:55
Полутонная российская авиабомба упала во двор дома в оккупированном селе Донецкой области
11:46
В Перевальном обнаружены десятки погибших оккупантов — «АТЕШ»
все новости
23:38
Российский военный изнасиловал жительницу оккупированного поселка под Горловкой
23:00
Главное за день: Трамп и Путин обсудили перемирие. Пушилин предлагает не восстанавливать Донбасс, а показывать туристам
22:51
ВСУ отбросили российские войска за дорогу и контролируют село Богатырь на Донетчине – «Хортица»
22:27
Россия дронами атаковала пожарно-спасательную часть в Константиновке: повреждена машина ГСЧС
22:07
Зеленский дважды поговорил по телефону с Трампом. Что известно
21:17
ВСУ выследили и уничтожили российские танки в укрытии на Торецком направлении: кадры
20:13
Трамп провел телефонный разговор с Путиным: детали
19:01
ВСУ с начала 2025 года уничтожили более 30 танковых батальонов российских войск на востоке Украины – «Хортица»
18:34
Российская армия продвинулась вблизи трассы «Покровск-Константиновка» – DeepState
17:58
Россия за неделю потеряла почти 6000 солдат на Донбассе и Харьковщине – ВСУ
17:07
ВСУ ликвидировали воевавшего на стороне оккупантов боксера из Донецка: раньше он соревновался с Усиком и Ломаченко
16:43
Армия РФ ударила по Константиновке, Лиману и Северску: есть погибшая и раненые
15:17
Пушилин заявил, что разрушенные районы Донецкой области можно не отстраивать, а показывать туристам
14:27
Два человека пострадали в результате российского обстрела Краматорска днем 19 мая — ГВА
13:37
Армия РФ 14 раз за сутки обстреляла населенные пункты Донецкой области — ОВА
13:30
В Донецке мужчин до 50 лет заносят в списки для комендатуры
13:00
Оккупанты обстреляли Херсон: погибла женщина, трое раненых
12:57
В оккупированном Крыму в результате атаки уничтожен склад с боеприпасами и четыре помещения ВС РФ
12:40
Войска РФ обстреляли Краматорск: удар пришелся на частный сектор
12:35
15 лет тюрьмы за измену: экс-военный из Сумщины воевал за РФ
все новости
ВИДЕО
Российский танк в укрытии на Торецком направлении. Фото: кадр из видео ВСУ выследили и уничтожили российские танки в укрытии на Торецком направлении: кадры
19 мая, 21:17
Результат артобстрела Херсона. Фото: кадр из видео Оккупанты обстреляли Херсон: погибла женщина, трое раненых
19 мая, 13:00
Удар по оккупантам в Новой Каховке. Фото: кадр из видео Экипаж МиГ-29 ВСУ уничтожил штаб оккупантов в Новой Каховке
19 мая, 11:30
Удар дронов СБУ. Фото: кадр из видео СБУ уничтожила РЛС и склады РФ на газовых платформах в Черном море
19 мая, 10:32
Российский удар полностью уничтожил дом в Ильиновке Донецкой области вечером 18 мая. Фото: Типичная Константиновка Из-под завалов разрушенного дома в Ильиновке удалось достать живыми двух человек и щенка
19 мая, 08:58
МиГ-29 ВСУ нанес удар по дому с оккупантами. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ уничтожил штурмовые группы РФ в руинах дома
16 мая, 18:15

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор