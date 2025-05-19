ВСУ отбросили российские войска за дорогу и контролируют село Богатырь на Донетчине – «Хортица»

Ситуация в селе Богатырь на Донетчине. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины отбросили российские войска из села Богатырь Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов, передает «Суспільне».



По его словам, там дорога проходит на юг от села.



«Вот за эту дорогу россиян просто отбросили. Контроль над селом за украинскими бойцами. Мне кажется, что россияне продвигались на запад в сторону границы с Днепропетровской областью. Однако о взятии Богатыря сейчас речь не идет. Они очень пытались, у них там сосредоточено большое количество сил и средств, но оно там давно сосредоточено. Они там давно бьются и давно теряют большое количество личного состава и технического ресурса», – рассказал Трегубов.

Напомним, что Россия за неделю потеряла почти 6000 солдат на Донбассе и Харьковщине.