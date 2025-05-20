Снайпер ВСУ поразил мехвода МТ-ЛБ с 1700 м выстрелом в голову

МТ-ЛБ РФ. Фото: кадр из видео

Снайпер подразделения «Sniper Group E40» поразил российского механика-водителя МТ-ЛБ выстрелом в голову с дистанции 1700 метров из винтовки калибра .50 BMG. Видео момента опубликовано в Telegram-канале группы.



Отмечается, что бронетранспортер был укреплён резиной и бревнами с обеих сторон, а стрельба велась при плохой видимости и из неудобных условий. Несмотря на это, снайпер смог точно поразить цель, остановив технику.



«Российский радиоэфир кричит, что мехводу сняли голову. В этот результат сначала не поверил даже сам стрелок. Но это не байка. Это работа нашего опытного снайпера», — говорится в описании под видео.

Ранее пилоты дронов батальона беспилотных систем «Спалах» 28-й механизированной бригады ВСУ выследили и уничтожили в укрытии два российских танка на Торецком направлении.