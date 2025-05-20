Россияне убили жителя Северска и ранили 6 человек — ОВА

За 19 мая российские войска убили одного мирного жителя Донецкой области — в городе Северск. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, ещё шестеро мирных жителей получили ранения: трое — в Краматорске, двое — в Лимане, и один — в Константиновке.







С начала полномасштабного вторжения России в Украину, по официальным данным, в Донецкой области погибли 3 215 мирных жителей, ещё 7 148 человек получили ранения.

Напомним, 19 мая российские войска беспилотниками нанесли удары по пожарно-спасательной части в городе Константиновка Донецкой области.