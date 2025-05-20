Метание берца не спасло: FPV-дроны «Спартана» ударили точно

Оккупант бросает ботинок в дрон Сил обороны. Фото: кадр из видео

Метание берца, попытки отбиться автоматом, панические приседания и прятки — так выглядели последние мгновения российских оккупантов перед ударом FPV-дронов бойцов 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины. Видео атаки опубликовано на официальных ресурсах бригады.







«Оккупанты не перестают удивлять! Один пытался сбить наш дрон берцем — конечно, промахнулся. А FPV-дрон — нет. Другой надеялся отбиться автоматом. Напрасно. Когда очень хочется жить, но не на своей земле — всё заканчивается именно так», — прокомментировали бойцы «Спартана».



По данным Генштаба, только за прошедшие сутки потери российских войск составили 1030 человек.