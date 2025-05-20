РФ атаковала пассажирский автобус в Херсоне: есть пострадавшие

Результат атаки дрона РФ на автобус в Херсоне. Фото: Херсонская ГВА

Утром в Херсоне пассажирский автобус коммунального предприятия «Херсонский коммунальный транспортный сервис» был атакован российским беспилотником. Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация.



Атака произошла в Днепровском районе города. В результате удара двое пассажиров получили минно-взрывные травмы и контузии. Одна из пострадавших — женщина 1960 года рождения. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Результат атаки дрона РФ на автобус в Херсоне. Фото: Херсонская ГВА

Позже к медикам обратился ещё один раненый — 56-летний мужчина, также с контузией и травмами. Автобус получил значительные повреждения.



«В связи с высокой активностью вражеских беспилотников временно сокращены маршруты до проспекта Независимости», — сообщили в военной администрации города.

Напомним, российские войска в ночь на 20 мая нанесли удар беспилотниками по Днепропетровской области. Также оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области — в городе Северск.