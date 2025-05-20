США не следовало вмешиваться в конфликт в Украине — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Конфликт в Украине должен был оставаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по результатам телефонного разговора с лидером Кремля Владимиром Путиным.

Трамп сделал еще несколько заявлений после разговора с Владимиром Путиным.

«Я рассмотрю варианты с наращиванием поставок оружия Киеву, но верю в урегулирование конфликта на Украине», — сказал он.

Трамп также отметил, что у США есть шанс добиться мира на Украине, «поэтому я не ужесточаю санкции».

Президент США заявил, что через 2 – 4 недели можно будет сказать, делает ли Украина достаточно для прекращения конфликта и достижения мира.

«Россия не тянет время в переговорах по Украине», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что американских солдат на Украине не будет.

Ранее сообщалось, что 19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом во время общения с российскими СМИ в Сочи сообщил сам Путин. По его словам, разговор длился более двух часов.