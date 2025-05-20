Российский FPV-дрон сбил украинский гексакоптер Vampire

Гексакоптер Vampire в объективе российского FPV-дрона с оптоволоконным управлением. Фото: кадр из видео

Вероятно, впервые зафиксирован случай, когда вражеский FPV-дрон с оптоволоконным управлением уничтожает воздушную цель. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал WarArchive.



Целью стал украинский гексакоптер Vampire, предположительно выполнявший логистическую задачу и доставлявший груз на труднодоступную позицию.



«В нынешних условиях, когда небо насыщено FPV-дронами, классическая ротация и снабжение почти невозможны. Именно поэтому приходится всё чаще полагаться на дроны — даже для логистики», — говорится в описании к видео.



Инцидент подчеркивает быстрое развитие тактики применения FPV-дронов, включая их использование в воздушной борьбе.

Ранее сообщалось, что на линии боевого соприкосновения российские войска активно используют оптоволоконные кабели для управления дронами.



Напомним, Украина и НАТО объединяют усилия для противодействия FPV-дронам на оптоволокне.