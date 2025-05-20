Оккупант выжил после автоматной очереди себе в голову

Солдат РФ выпускает очередь себе в голову. Фото: кадр из видео

Раненый российский пехотинец, доведённый до отчаяния, выпустил себе в голову очередь из автомата. Однако пули не задели жизненно важные органы — он остался жив. Видео инцидента опубликовал на своём Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.



В ходе штурмов российские оккупанты нередко не доходят до позиций Сил обороны Украины — попадая под плотный огонь и удары дронов ещё на подходах. Некоторые, оказавшись ранеными и без поддержки, выбирают самоубийство.



В результате российские военные нередко используют стрелковое оружие или гранаты, ведь попытки сдаться часто оборачиваются смертью от собственных FPV-дронов — таким образом командование устраняет потенциальных пленных.

Ранее бойцы 18 Славянской бригады показали инструкцию по самоликвидации, которая была найдена у солдата РФ. Кроме того, под Покровском был зафиксирован момент самоподрыва российского оккупанта.



Напомним, аэроразведка 67-й отдельной механизированной бригады зафиксировала очередной случай самоубийства российского солдата на Сумщине.