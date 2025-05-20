Войска РФ 27 раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой области: один человек убит, 6 ранены — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 19 мая. Фото: ОВА

Российские военные в течение минувших суток 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате был убит один человек, 6 ранены. Об этом по состоянию на 20 мая сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Белицком, Родинском повреждены по одному дому, в Мирнограде — два.

Краматорский район. В Лимане ранены 2 человека, поврежден автомобиль; в Заречном повреждено 11 домов, в Кривой Луке — 2 автомобиля. В Краматорске ранены 3 человека, повреждены несколько предприятий. В Славянске повреждено 7 домов и предприятие. В Николаевке повреждены 4 дома и линия электропередач. В Берестке Ильиновской громады повреждены 3 дома. В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 2 дома и объект инфраструктуры; часть города обесточена.

Бахмутский район. В Северске погиб 1 человек, повреждены 5 домов.

С линии фронта эвакуирован 251 человек, из них 24 ребенка, сообщил начальник ОВА.