Парламент Венгрии окончательно одобрил выход страны из Международного уголовного суда — СМИ

Парламент Венгрии утвердил выход страны из международного уголовного суда. Фото: Hungary Travel

Парламент Венгрии одобрил законопроект, который начинает процесс выхода страны из Международного уголовного суда, сообщает Reuters.

Отмечается, что за принятие документа проголосовали 134 депутата, против выступили 37.

«Венгрия решительно отвергает использование международных организаций — в частности, уголовных судов — в качестве инструментов политического влияния», — говорится в принятом документе.

Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда после того, как в страну приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в отношении которого действует международный ордер на арест. Венгрия отвергла идею ареста Нетаниягу.

Решение Венгрии выйти из Международного уголовного суда вступит в силу через год, говорится в сообщении.