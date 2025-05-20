В «шахеды» россияне стали устанавливать более смертоносные боевые части — Defence Express

Россияне стали оснащать беспилотники более смертоносными боевыми частями. Фото: Defense Express

Ударные беспилотники типа «Шахед» стали еще более смертоносными: в них начали устанавливать новые комбинированные 90-килограммовые боевые части. Об этом пишет украинское специализированное издание Defense Express.

Отмечается, что новая боевая часть КОФЗБЧ для БПЛА обладает комбинированным кумулятивным, осколочным, фугасным и зажигательным действием.

Кумулятивное действие — пробивает стены и перекрытия, удар может пройти через несколько этажей;

Осколочное действие — разлетаются сотни металлических осколков, которые могут ранить или убить людей рядом;

Фугасное действие — мощный взрыв, разрушающий стены, окна и двери;

Зажигательное действие — может вызвать пожар даже при частичном повреждении здания.

Ранее сообщалось, что на всех фронтах фиксируется рост атак российских беспилотников нового типа, оснащенных системами искусственного интеллекта. ВСУ фиксируют до 30-50 вылетов таких дронов ежедневно на трех направлениях.