РФ штурмует Ореховское направление малыми группами

На Ореховском направлении российские войска ежедневно идут в атаку малыми группами по 3–5 человек. Используют разные тактики: штурмуют на багги и мотоциклах, действуют ночью, днём, в дождь и туман, в пончо и «кикиморах», постоянно пытаясь найти слабое место. Об этом сообщил боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».



«Для них всё заканчивается одинаково — плохо. Получают ***** от наших дронов и пытаются выползти на эвакуацию. Тех, кто пытается сдаться, россияне уничтожают своими FPV-дронами», — отметил он.

На левом фланге, по его словам, ситуация сложнее: украинские Силы обороны удерживают позиции и наносят врагу потери, но интенсивность штурмов ощущается.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Ореховском направлении украинские военные отбили четыре атаки ВС РФ — в районе Малой Токмачки и возле Степового.