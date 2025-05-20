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Дрон атаковал пункт выдачи гумпомощи на Сумщине

20 мая 2025, 13:30

Дрон атаковал пункт выдачи гумпомощи на Сумщине

На Сумщине российский беспилотник атаковал мирных жителей во время выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Офиса Генпрокурора Украины.

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 20 мая 2025 года около 11:00 оккупанты ударили дроном по месту, где происходила выдача гуманитарной помощи жителям посёлка Великая Писаревка Ахтырского района. В результате атаки 57-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Ещё одному 51-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте. Досудебное расследование осуществляют следователи Ахтырского районного отдела полиции ГУ НП в Сумской области.

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