Участок трассы Покровск–Доброполье становится всё опаснее

Техника между Покровском и Добропольем. Фото: кадр из видео

Участок трассы между Покровском и Добропольем становится всё опаснее — в сети появились свежие кадры, на которых видно, как по дороге бьют, в том числе и по гражданскому транспорту.



Тем временем в местных пабликах распространяется информация о необходимости усилить защиту путей передвижения от вражеских дронов, особенно на Краматорском направлении.



«Поражение нашей техники на Добропольской дороге — прямое следствие равнодушия и безответственности со стороны власти. Несмотря на неоднократные призывы обустроить защитные коридоры на Краматорском направлении, никаких реальных действий так и не предпринято. И, что хуже всего, — ответственности за эту бездеятельность никто не несёт», — написал военнослужащий Станислав Бунятов, позывной «Осман».



Ранее в ночь на 20 мая города Краматорск и Николаевка в Донецкой области подверглись атаке российских дронов.