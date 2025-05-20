Оккупационный «мэр» Мариуполя заявил о возможном создании на «Азовстали» постиндустриального парка

В оккупированном Мариуполе заявили о возможном создании парка на территории завода «Азовсталь». Фото: PBS

На заводе «Азовсталь» нечего восстанавливать, на его территории может появиться постиндустриальный парк, но решение «за федеральными властями и главой ДНР». Об этом российскому пропагандинскому изданию РИА Новости 20 мая сообщил назначенный захватчиками «мэр» Мариуполя Олег Моргун.

«За «Азовсталь» разговор ходит следующий, что как бы там и восстанавливать особо нечего, потому что завод очень сильно пострадал. <...> Постиндустриальный парк, возможно, будет», — сказал он.

Моргун завил про необходимость завершения разминирования территории завода перед тем, как можно будет предпринимать какие-либо действия по реконструкции — на предприятии до сих пор находят боеприпасы и вооружения.

Кроме того, он сообщил, что после завершения соответствующих работ появится возможность для развития малых производств и реализации идеи постиндустриального парка.

«Однако для этого потребуется согласие федеральных властей и правительства», — сказал он.

Напомним, три года назад, в мае 2022 года, российские войска захватили Мариуполь и взяли в плен около двух тысяч бойцов полка «Азов», оборонявших «Азовсталь».