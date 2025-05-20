Новые вакансии с дронами: объявление от центра занятости Донетчины

Украинские дроны. Фото: 18 Славянская бригада НГУ

Донецкий областной центр занятости приглашает всех желающих присоединиться к онлайн-мероприятиям, посвящённым трудоустройству в секторах безопасности и обороны.



21 мая 2025 года в 11:00 состоится онлайн-презентация вакансий Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Будут представлены вакансии стрелков полицейского батальона особого назначения, а также даны разъяснения об условиях службы, требованиях к кандидатам и карьерных перспективах.



22 мая 2025 года в 12:00 пройдёт ключевое мероприятие — онлайн-презентация вакансий Батальона беспилотных систем 18-й Славянской бригады. Участникам расскажут о направлениях работы подразделения, условиях службы, требованиях к специалистам по беспилотным технологиям и возможностях роста в этой высокотехнологичной сфере.



Мероприятия проходят в онлайн-формате, поэтому присоединиться может каждый, независимо от места пребывания. Детали участия и регистрационные ссылки — у карьерного советника, а также по телефону: 0-800-33-61-67.



