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Боец ГУР вытащил подбитый MaxxPro с поля боя на трёх колёсах

20 мая 2025, 17:00

Боец ГУР вытащил подбитый MaxxPro с поля боя на трёх колёсах

Эвакуация MaxxPro. Фото: кадр из видео Эвакуация MaxxPro. Фото: кадр из видео

Боец украинской разведки эвакуировал подбитый броневик MaxxPro с поля боя — на трёх колёсах и под обстрелами. Видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.



Инцидент произошёл на Купянском направлении. Бойцы «Спецподразделения Тимура» выехали на задание, когда российские силы подбили их броневик M1224 MaxxPro. Экипаж успел покинуть машину и продолжил выполнение задачи.

Чтобы спасти технику, боец из подразделения логистики ГУР лично проверил состояние транспорта. Убедившись, что двигатель работает, он сел за руль и вывел броневик из-под обстрела — на трёх колёсах, со скрежетом металла и искрами по асфальту.

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