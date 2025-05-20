Россия накопила большое количество войск и наступает по флангам Покровского направления – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Армия РФ наступает по флангам Покровского направления. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, пока оккупанты наступают по центру этого направления, то нет особых проблем для ВСУ.



«Там очень большие потери у россиян. Когда они идут непосредственно в районе самого города, то они в большинстве своем теряют. Проблемы возникают тогда, когда они начинают идти по краям, а именно ближе к Новопавловскому направлению и в попытках пересечь трассу «Покровск-Константиновка» к востоку от города. Там действительно есть проблемы, потому что там нет самого города позади. Там позади фактически свободное пространство и у россиян больше места для маневра. Именно это сейчас может представлять большую проблему. Однако украинские воины ведут активные бои, чтобы не допустить ухудшения тактического положения и развития российского наступления», – рассказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что на Покровском направлении россияне накопили большое количество войск.



«Вопрос в том, какое сопротивление они получат, с чем встретятся и как быстро выдохнутся», – добавил он.

Напомним, что Россия за неделю потеряла почти 6000 солдат на Донбассе и Харьковщине.