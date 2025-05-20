Лубинец раскритиковал положение закона об изъятии пенсий со счетов переселенцев

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал положение Закона «О Государственном бюджете на 2025 год», которая позволяет изымать пенсионные средства со счетов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), если они не пользовались ими более года или не прошли физическую идентификацию.

«Принудительное изъятие средств возможно только в случаях, предусмотренных законом, с полным возмещением стоимости», — заявил омбудсман.

На сегодняшний день остатки на пенсионных счетах ВПЛ, которые не использовались более года, составляют около 10 млрд гривен.

Лубинец призвал Верховную Раду отменить статью 40 Закона «О Государственном бюджете на 2025 год», разрешающую такое изъятие, и внести соответствующие изменения в законодательство.