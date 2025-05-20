ВСУ зачистили от российских войск Вольное Поле на Донетчине: ранее оккупанты заявили о «захвате» села

Украинский флаг в селе Вольное Поле на Донетчине. Фото: кадр из видео

Недавно в российских социальных сетях распространили видео, в котором войска РФ якобы захватили село Вольное Поле Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.



Россияне в селе даже размахивали свои флагом для записи.



«Однако радость оккупантов продолжалась недолго. Через несколько минут после съемки «успехов» бойцы 15-го отдельного горно-штурмового батальона вместе с побратимами из 31-й механизированной бригады ВСУ показали «освободителям» их судьбу на украинской земле. Вольное Поле под украинским контролем», – отметили в 128-й ОГШБр.

Напомним, что ВСУ отбросили российские войска за дорогу и контролируют село Богатырь на Донетчине.