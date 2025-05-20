Россия плотно применяет авиацию на двух направлениях в Донецкой области – НГУ

Российский истребитель Су-35. Фото: «Ростех»

В районах ответственности подразделений НГУ самые интенсивные бои наблюдаются на Покровском и Торецком направлениях. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.



По его словам, на этих направлениях фиксируется достаточно плотное применение российской авиации.



«То есть враг работает для того, чтобы наносить авиационное поражение – в основном это авиабомбы. Суммарно, если проанализировать, то на прошлой неделе по позициям Национальной гвардии были нанесены 89 авиационных ударов. И большинство из них – это именно Покровское и Торецкое направления», – рассказал Музычук.

Напомним, что Россия накопила большое количество войск и наступает по флангам Покровского направления.