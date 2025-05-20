Из Дружковской громады за последнюю неделю принудительно эвакуировано 30 семей с детьми

За последнюю неделю 30 семей с детьми эвакуировали из Дружковской громады. Фото: ГВА

В Дружковской громаде продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов, находящихся в опасной близости к зоне боевых действий. Об этом сегодня сообщил начальник городской военной администрации (ГВА) Андрей Панков.

«На основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области, в нескольких населенных пунктах громады продолжается обязательная эвакуация семей с детьми. Речь идет о селах Алексеево-Дружковка, Николайполье, Новопавловка, Павловка, Петровка, Приют, Софиевка, Торское и Торецкое», — написал он в социальной сети.

Панков отметил, что к моменту объявления принудительной эвакуации в этих селах проживало 218 семей, в которых воспитывается 341 ребенок.

«За последнюю неделю 30 семей уже уехали. Эвакуация из села Софиевка завершена полностью», — сообщил начальник ГВА.

Он также отметил, что к эвакуационным мероприятиям привлечены спасатели, полицейские, эвакуационная бригада «Белые Ангелы», работники местного самоуправления и благотворительные организации.

По словам Панкова, для семей, готовых выезжать самостоятельно, благотворители предоставляют транспорт и сопровождение. Других эвакуируют в Киев и Черкассы.