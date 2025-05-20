ВСУ продвинулись вдоль железной дороги под Торецком – ISW

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись вдоль железной дороги к юго-востоку от поселка Дылеевка.



Украинские силы также недавно продвинулись в Луганской области. Геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к западу от села Сергеевка.



Кроме того, украинская армия недавно продвинулась в Курской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 мая, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на южной окраине поселка Теткино.

Напомним, что ВСУ зачистили от российских войск Вольное Поле на Донетчине, ранее оккупанты заявили о «захвате» села.