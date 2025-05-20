В ВСУ рассказали о ситуации и боях вблизи трассы «Покровск-Константиновка»

Трасса «Покровск-Константиновка» находится под огневым контролем российских войск. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.
По его словам, вблизи трассы идут тяжелые бои.
«Там россияне используют стандартную тактику – по большей части легкая техника. Ну и большое количество БПЛА», – отметил Трегубов.
Напомним, что 19 мая аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян возле сел Новая Полтавка и Малиновка, которые находятся вблизи трассы «Покровск-Константиновка». Согласно карте проекта, в этой точке ВС РФ пересекли трассу.