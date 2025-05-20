«Нащупали слабое место»: в DeepState заявили об ухудшении ситуации для ВСУ вблизи границы Донецкой и Запорожской областей

Ситуация вблизи границы Донецкой и Запорожской областей. Фото: карта DeepState

Ухудшилась ситуация в районе отрезка сел Новополь-Зеленое Поле-Новоселка. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Эти села находятся вблизи границы Донецкой и Запорожской областей. Войска России после предыдущих успехов к югу от Новополя и к югу от Новоселки продолжают оказывать активное давление на позиции Сил обороны Украины, пользуясь проблемами на отрезке. В частности, оккупанты задействуют большое количество пехоты разными группами как по несколько человек, так и по 5-10.



Сейчас ВС РФ активно движутся по посадкам, занимают их, накапливаются там и пытаются атаковать дальше. Так, россиянам удалось нащупать слабое место в направлении Зеленого Поля, двигаясь по восточным окраинам от Новополя и пытаясь накапливаться в южной части Зеленого Поля. Одновременно с этим захватчики пытаются двигаться в сторону села из района Новоселки, что создает неблагоприятную обстановку для украинских бойцов между Новополем и Новоселкой.



«К сожалению, снова проседает честность информации от смежников. Пока президентская бригада и 31-я ОМБр удерживают выступ и подходы с востока, враг просто обошел бойцов, которые героически держат оборону против превосходящего противника. Снова прослеживается вопрос проблем задействования ТРО с их ограниченными ресурсами», – отметили в DeepState.

Напомним, что ранее 20 мая аналитики DeepState заявили о продвижении российских войск на границе Донецкой и Запорожской областей.