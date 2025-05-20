Главное за день: РФ ударила по пассажирскому автобусу в Херсоне. Украина начнет учитывать страховой стаж за рубежом

Политика



Перед разговором Трампа с Путиным США передали России список из девяти своих граждан, осужденных в РФ, которых хотят вернуть в рамках потенциального обмена. Агентство Reuters опубликовало этот список, получив его от неназванного источника, близкого Кремлю.



ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. Он касается почти 200 кораблей «теневого флота» РФ и содержит новые меры по решению гибридных угроз и прав человека.



Дональд Трамп заявил, что не будет вводить дальнейшие санкции против России, «поскольку есть шанс» на прогресс в направлении прекращения огня, передает СNN.



Общество



Кабмин принял постановление, разрешающее включать страховой стаж, приобретенный украинцами за рубежом, для определения права на пенсию в Украине. Для этого необходимо документально подтвердить наличие такого стажа.



Из Дружковской громады за последнюю неделю принудительно эвакуировано 30 семей с детьми. Эвакуация из села Софиевка завершена полностью.



Боевые действия



Российские военные атаковали пассажирский автобус в Днепровском районе Херсона. Ранены два человека. Из-за атаки армии РФ повреждены гидротехнические сооружения в Великописаревской громаде Сумской области, ранены два человека.



Двое полицейских и трое военнослужащих Нацгвардии пострадали в результате удара беспилотником «Молния» по блокпосту на Харьковщине 19 мая.



Недавно в российских социальных сетях распространили видео, в котором войска РФ якобы захватили село Вольное Поле Донецкой области. В пресс-службе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ опровергают эту информацию.



На Лиманском направлении россияне активно пытаются продвинуться в сторону водохранилища реки Жеребец. Об сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов. По его словам, войска РФ к нему частично вышли, но хотят окончательно выйти и в южной части.