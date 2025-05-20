Российская армия с двух сторон пытается подойти к Константиновке – ВСУ

Ситуация вблизи Константиновки. Фото: карта DeepState

Россияне в первую очередь заинтересованы в том, чтобы представлять угрозу для города Константиновка Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, именно с этой целью армия РФ пытается прорваться севернее трассы «Покровск-Константиновка» и одновременно обойти со стороны города Часов Яр.



«Основные наши усилия направлены на то, чтобы не дать врагу этого сделать», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что в ВСУ рассказали о ситуации и боях вблизи трассы «Покровск-Константиновка».