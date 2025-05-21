Трамп сказал Зеленскому, что РФ и Украина должны сами договориться о завершении войны — NYT

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам стран Европы, что Москва и Киев должны самостоятельно найти решение, которое позволит завершить войну. Об этом написала 20 мая американская газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Трамп заявил об этом после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным 19 мая.

Газета сделала вывод, что Трамп, похоже, выходит из безрезультатных переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной.

Шесть чиновников, знакомых с ходом обсуждения, сообщили NYT, что Трамп отказался от своих собственных угроз, что США присоединятся к европейским санкциям в отношении России.

Высокопоставленный европейский чиновник сказал, что Трамп, вероятно, никогда не был заинтересован в том, чтобы присоединиться к санкциям в случае, если Россия откажется прекратить огонь.

Неназванный чиновник Белого дома заявил изданию, что дополнительные санкции США против России помешают развитию бизнеса, а Трамп хочет максимально расширить экономические возможности для американцев.